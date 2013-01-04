欧洲汇市: 英镑/美元触及逾三周最低,因美元全线走坚

香港个股：汇丰控股盘初逆市小涨，上日伦敦回购近2,300万英镑股份
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
若进一步下跌,英镑将跌向位于1.6039美元的技术支撑位,该水平为英镑由11月中旬的低点1.5828涨至周三高点的61.8%回档技术位;以及21周移动均线切入位,目前在1.6038.
"英镑兑美元的走势主要由美联储会议记录公布后美元的涨势推动.美联储的会议记录令人意外,迫使市场调整对于当前宽松货币政策能维持多久的预期."BTMU货币分析师Lee Hardman表示.
美联储会议记录显示,决策者内部对于进一步扩大央行的资产负债表愈发感到不安,一些委员认为,"在2013年底之前"尽早减缓或停止购买资产可能是适当之举.
市场焦点将转向今日稍晚美国公布的非农就业数据.若数据好于预期,外界对美联储可能调整极宽松货币政策的揣测可能升温.
英国12月综合PMI降至49.9(11月为50.1),第四季均值为三年半以来最低.
英镑兑美元跌至三周新低1.6038,英国服务业PMI数据公布前为1.6058.(完)
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。
路透台北4月6日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共69家主要银行3月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,573亿台币，较上提存期增1,625亿，或增12.55%。 以下为2012年起每提存期截止日时的累积累计准备数字一览(单位：亿台币)： 提存期底 超额准备 较上期增减 2017年 3月31日 14,573 +1,625 3月3日 12,948 -2,621 2月3日 15,569 -709 1月3日 16,278 +2,934 2016年 12月2日 13,344 -1,086 11月3日 14,430 +309 10月3日 14,121 +239