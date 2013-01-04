欧洲汇市: 英镑/美元触及逾三周最低,因美元全线走坚

若进一步下跌,英镑将跌向位于1.6039美元的技术支撑位,该水平为英镑由11月中旬的低点1.5828涨至周三高点的61.8%回档技术位;以及21周移动均线切入位,目前在1.6038.

"英镑兑美元的走势主要由美联储会议记录公布后美元的涨势推动.美联储的会议记录令人意外,迫使市场调整对于当前宽松货币政策能维持多久的预期."BTMU货币分析师Lee Hardman表示.

美联储会议记录显示,决策者内部对于进一步扩大央行的资产负债表愈发感到不安,一些委员认为,"在2013年底之前"尽早减缓或停止购买资产可能是适当之举.

市场焦点将转向今日稍晚美国公布的非农就业数据.若数据好于预期,外界对美联储可能调整极宽松货币政策的揣测可能升温.

英国12月综合PMI降至49.9(11月为50.1),第四季均值为三年半以来最低.

英镑兑美元跌至三周新低1.6038,英国服务业PMI数据公布前为1.6058.(完)

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