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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 18:03 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元跌至三周半新低,因英国服务业PMI数据不及预期

路透伦敦1月4日 - 英镑周五扩大跌幅,兑美元触及三周半新低,因之前公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)显示12月该行业两年来首次萎缩.

英镑兑美元 跌0.4%,触及1.6039,为12月中旬以来最低.数据公布前约为1.6058.

英镑在技术支撑位1.6039美元止住跌势,该水平为英镑由11月中旬的低点1.5828,涨至周三高点1.6380的61.8%回档技术位.

英镑兑全线走坚的美元已经承压,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的会议记录显示,部分委员认为应当宽松货币政策步调应当放缓.(完)

(编译 李春喜; 审校 龚芳)

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