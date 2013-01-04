欧洲汇市: 英镑兑美元跌至三周半新低,因英国服务业PMI数据不及预期

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透伦敦1月4日 - 英镑周五扩大跌幅,兑美元触及三周半新低,因之前公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)显示12月该行业两年来首次萎缩.
英镑兑美元 跌0.4%,触及1.6039,为12月中旬以来最低.数据公布前约为1.6058.
英镑在技术支撑位1.6039美元止住跌势,该水平为英镑由11月中旬的低点1.5828,涨至周三高点1.6380的61.8%回档技术位.
英镑兑全线走坚的美元已经承压,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的会议记录显示,部分委员认为应当宽松货币政策步调应当放缓.(完)
(编译 李春喜; 审校 龚芳)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。