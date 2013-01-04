欧洲汇市: 英镑在疲弱的服务业PMI数据公布后走低,因美元普涨

* 英镑兑美元跌至三周半低位

* 美联储会议记录公布后,美元普涨

* 但在美国就业数据公布后,英镑脱离低位

路透伦敦1月4日 - 英镑兑美元周五跌至逾三周最低,之前英国公布疲弱的服务业数据,且在部分美国决策者呼吁放缓货币刺激行动后,美元普涨.

一项采购经理调查显示,12月在英国经济中占主导地位的服务业两年来首度萎缩,暗示继第三季反弹后,英国经济可能在2012年第四季萎缩.

英镑兑美元 最新回落0.4%,报1.6039美元,稍早跌至12月10日以来最低1.6010美元,远低于周三触及的峰值1.6380美元.

但在美国就业数据削弱了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在近期放缓超宽松货币政策的执行的可能性后,英镑脱离盘中低位.数据显示,美国12月非农就业岗位增幅放缓,失业率持稳在7.8%.

"今日英镑的主要推动力来自美联储会议记录周三公布后出现的美元强势,稍后,在强于预期的非农就业数据公布后,英镑跌势后所逆转,"Rabobank的汇市策略师Christian Lawrence表示.

他表示,如果英镑跌穿1.60美元,短期内可能大幅走低,跌向1.5828美元.

英镑兑欧元 走软,欧元/英镑攀升0.4%,报0.8132英镑,从周四触及的三周低位0.8086英镑反弹.

一项路透调查显示,英镑兑美元明年走势挣扎,但较之欧元和日圆,分析师对英镑的看法更为乐观.

周五公布的调查显示,12月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)降至48.9,与分析师预估的小幅上升背道而驰,且为2009年4月以来最低.11月指数为50.2.英国12月服务业出现两年来的首次萎缩,显示整体经济在2012年最后三个月重陷萎缩. (完)