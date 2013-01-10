欧洲汇市: 英镑/美元在英国央行利率决定公布后攀升,但兑欧元下挫

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
* 英镑在英国央行利率决定公布后小涨
* 中东买家推高英镑兑美元
* 疲弱的经济前景将限制英镑升幅
* 欧元/英镑目标位见近期触及的八个月高位0.8225英镑
路透伦敦1月10日 - 英镑兑美元周四上扬,之前英国央行一如预期保持货币政策不变,但英镑兑欧元走低,因欧洲央行未暗示未来将降息.
英镑兑美元 攀升至1.6096美元,英国央行决定公布前在约1.6056美元,执行价在1.6100美元的期权到期可能在短期内限制英镑升幅.交易商称,兑欧元走软也可能令英镑承压.
英国央行政策委员会表示,保持指标利率在0.5%的纪录低位,且不会扩大购债规模,迄今已累计购买3,750亿英镑公债.
接受路透调查的64位经济学家中无人预计英国央行将调整政策,但部分交易员臆测,英国央行可能仍会考虑放宽政策.这拖累英镑周三跌至近六周低位1.5992美元.
"英国央行保持政策不变的决定在市场的预料之中,"基金管理公司RWC Capital的绝对回报和汇市部门主管Stuart Frost表示.
尽管英国的消费者支出和产出仍然迟滞,暗示经济中的闲置产能不断增加,使市场仍预期未来数月央行将进一步放宽政策,且通胀仍将保持在目标之上.
通胀压力居高不下将加大英国央行放宽货币政策的难度,这为英镑提供一定的支撑.
英镑兑欧元延展跌势,连跌第五日,之前欧洲央行总裁德拉吉在政策会议结束后的记者会上未提供任何央行是否会再度降息的线索.欧洲央行在今日的会议上保持利率在0.75%的纪录低位不变.
市场预期央行将按兵不动,但部分投资者预期欧洲央行将为未来降息打基础,因欧元区经济仍在困境中挣扎,他们依据这一预期建立头寸.
欧元兑英镑 上扬0.6%,报0.8195英镑,在德拉吉表示委员们一致决定保持利率不变后,欧元升至0.82055英镑的两周高位.德拉吉德还表示,一致决定表明管委会的其他成员并未要求降息.
周五,英国将公布11月工业产出数据,可能显示工业生产较上月增长0.8%,但同比可能下降1.9%.(完)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计