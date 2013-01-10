欧洲汇市: 英镑/美元在英国央行利率决定公布后攀升,但兑欧元下挫

* 英镑在英国央行利率决定公布后小涨

* 中东买家推高英镑兑美元

* 疲弱的经济前景将限制英镑升幅

* 欧元/英镑目标位见近期触及的八个月高位0.8225英镑

路透伦敦1月10日 - 英镑兑美元周四上扬,之前英国央行一如预期保持货币政策不变,但英镑兑欧元走低,因欧洲央行未暗示未来将降息.

英镑兑美元 攀升至1.6096美元,英国央行决定公布前在约1.6056美元,执行价在1.6100美元的期权到期可能在短期内限制英镑升幅.交易商称,兑欧元走软也可能令英镑承压.

英国央行政策委员会表示,保持指标利率在0.5%的纪录低位,且不会扩大购债规模,迄今已累计购买3,750亿英镑公债.

接受路透调查的64位经济学家中无人预计英国央行将调整政策,但部分交易员臆测,英国央行可能仍会考虑放宽政策.这拖累英镑周三跌至近六周低位1.5992美元.

"英国央行保持政策不变的决定在市场的预料之中,"基金管理公司RWC Capital的绝对回报和汇市部门主管Stuart Frost表示.

尽管英国的消费者支出和产出仍然迟滞,暗示经济中的闲置产能不断增加,使市场仍预期未来数月央行将进一步放宽政策,且通胀仍将保持在目标之上.

通胀压力居高不下将加大英国央行放宽货币政策的难度,这为英镑提供一定的支撑.

英镑兑欧元延展跌势,连跌第五日,之前欧洲央行总裁德拉吉在政策会议结束后的记者会上未提供任何央行是否会再度降息的线索.欧洲央行在今日的会议上保持利率在0.75%的纪录低位不变.

市场预期央行将按兵不动,但部分投资者预期欧洲央行将为未来降息打基础,因欧元区经济仍在困境中挣扎,他们依据这一预期建立头寸.

欧元兑英镑 上扬0.6%,报0.8195英镑,在德拉吉表示委员们一致决定保持利率不变后,欧元升至0.82055英镑的两周高位.德拉吉德还表示,一致决定表明管委会的其他成员并未要求降息.