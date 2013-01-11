欧洲汇市:英镑兑欧元连跌六日,若英国数据疲弱恐进一步下跌

英国工业生产数据可能会改善,料较上月增长0.8%,同时制造业产出料较上月增长0.5%.

交易商称,若数据表现令人失望,那么英国央行将祭出更多量化宽松举措的可能犹存,从而可能给英镑带来更大压力.

欧元兑英镑 上涨0.1%至0.8212英镑,距离12月28日高位0.8225英镑不远.若汇价升破该位,则将创下九个月高位.

"欧元在欧洲央行消息的提振下走高,但欧元兑英镑涨幅甚至更大,因英国数据表现疲弱,"法国农业信贷银行资深外汇策略师Adam Myers称,"我们或将看到欧元兑英镑在未来几周内涨至0.8345英镑,之后则可能很难继续上扬."

英镑兑美元 跌0.1%至1.6155美元,交易商称据称1.6180美元上方挂有来自中东投资者的卖单.(完)

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