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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 17:49 BJT

欧洲汇市: 英镑兑欧元跌至九个月低点,英国工业生产增幅逊预期

路透伦敦1月11日 - 英镑兑欧元周五跌至九个月低点,兑美元则降至日低,因为稍早公布的数据显示英国工业生产11月增幅低于预期.

欧元涨至0.8234英镑,数据公布前约报0.8218,涨幅达到0.3%,且为连续第六日上涨.这是欧元兑英镑自2012年4月中旬以来的最高水准.

英镑兑美元 盘中下跌0.3%至日低1.6120,数据公布前约为1.6145.(完)

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