欧洲汇市: 英镑在英国数据公布后下跌,兑欧元触及九个低位

* 英镑下跌,因英国数据弱于预期

* 欧元连升第六天,英镑贸易加权指数跌至六个月低位

* 德意志银行建议投资人卖出英镑

路透伦敦1月11日 - 英镑兑走强的欧元周五下挫至九个月低位,兑美元下滑,因疲弱的英国工业生产报告是显示英国第四季经济可能萎缩的最新数据.

欧元兑英镑 尾盘升0.9%,至0.8273英镑.欧元从英国数据公布前的大约0.8218英镑扩大升幅,连涨第六天,升至4月初来的最高水平.

英镑兑美元 下跌0.4%,日内低位为1.6089美元,之后小幅反弹.英国央行数据显示,英镑全线下跌使英镑贸易加权指数 下跌至83.0的六个月低位.

"今早数据疲弱令英镑走低,"汇丰汇市策略师Daragh Maher,说,欧元升穿0.8225英镑高位,目标在2012年2月高位0.85英镑.他补充说,英镑可能跌至1.60美元,目标在200日移动均线切入位1.59美元.

英国消费者支出和生产迟滞,暗示经济产能闲置不断增加.最新的工业数据支撑了这一趋势,将令使市场维持英国或面临另一次萎缩并需要更多货币刺激措施的预期.

形成对比的是,周四欧洲央行总裁德拉吉没有提供该央行将何时减息的线索,此前欧洲央行维持利率在纪录低位0.75%.这降低了市场对欧元区减息的预期,驱动欧元全线上涨.

"目前欧元兑英镑走势主要受欧元带动,"瑞银汇市策略师Geoffrey Yu说,他又指出,基金经理出脱欧元空头头寸,造成欧元兑英镑上涨,欧元短期可能升至0.84英镑.

周四英国央行维持利率在纪录低位0.5%不变,且表示不扩大目前3,750亿英镑的资产购买规模.

路透访问的64名分析师中,无一预期英国央行将改变政策,但一些交易商臆测英国央行可能仍考虑放宽政策.

交易商预计,未来几个月英镑/美元将在1.58至1.63美元区间交投.

英国国家经济社会研究院(NIESR)周五数据显示英国第四季经济可能萎缩0.3%.

投资人将关注下周公布的消费者物价指数(CPI).如果通胀仍然居高不下,将使英央行更难放宽货币政策,将为英镑带来一些支持.(完)

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