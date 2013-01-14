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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 18:34 BJT

欧洲汇市: 欧元/英镑升至九个半月新高

路透伦敦1月14日 - 欧元兑英镑周一触及九个半月新高,延续上周涨势,因欧元区官员态度改为乐观,与英国经济疑虑加深形成对比.

欧元/英镑 日内上涨约0.4%,至0.8303英镑,为4月4日以来最高,且突破选择权障碍0.8300.(完)

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