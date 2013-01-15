版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:48 BJT

欧洲汇市: 英国CPI公布后英镑短暂上扬,但迅速回吐涨幅

路透伦敦1月15日 - 英国周二公布通胀数据后,英镑兑美元短暂触及日高;数据显示,英国12月消费者物价指数(CPI)年增率维持在2.7%高位.

但英镑涨势有限,交易商称,投资人聚焦于高物价压力的负面影响.

英镑兑美元 短暂升至1.6101美元,数据公布前约为1.6090.英镑随后迅速回吐涨势,最新报1.6080,日内持平.

欧元/英镑 报0.8315英镑,日内仍下跌0.1%,数据公布前为0.8304左右.(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐