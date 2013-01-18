版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 16:53 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元跌至八周低位,市场预期英国零售销售数据疲弱

路透伦敦1月18日 - 英镑兑美元周五跌至八周低点,投资者预期英国零售销售数据疲弱,作出相应仓位调整.数据不佳则将使英国经济形势更显黯淡.

英镑兑美元 跌至1.5939美元,为去年11月23日以来低点,日内跌去0.3%.

英国定于0930GMT发布12月零售销售.路透调查结果为预估较前月增加0.2%,较上年同期增长1.1%.(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐