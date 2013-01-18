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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 18:20 BJT

欧洲汇市: 英镑贸易加权指数跌至九个月最低

路透伦敦1月18日 - 英镑贸易加权指数周五跌至九个月最低,因英国公布弱于预期的零售销售数据后,英镑兑美元和欧元下跌.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数跌至九个月低点82.0.(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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