欧洲汇市: 英镑兑美元触及九周低位,因对英国经济的忧虑升温

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
* 英国零售销售数据疲弱,英镑下跌
* 英镑贸易加权指数跌至九个月低位
* 英国和欧盟关系的不确定性也令英镑承压
* 下周英国第四季GDP数据出炉
路透伦敦1月18日 - 英镑兑美元周五下跌至九周低位,兑欧元接近10个月低点,此前公布的零售销售数据疲弱,令对英国经济在困境中挣扎的忧虑加重.
弱于预期的英国数据令英镑跌势加速,最近几个交易日,英镑因英国和欧盟关系的不确定性而承压,英镑兑一篮子货币下跌至九个月低位.
英镑兑美元 下滑0.8%,至1.5857美元,交易商说,英镑跌穿切入位在1.5909美元附近的200日移动均线技术支撑位后扩大跌幅,最后触及11月16日来的最低点.
英镑本周可能录得6月来的最大月度跌幅.现在目标在11月15日低位1.5828美元,跌至该水平下方将触及9月初来的最低.
英国12月零售销售较前月下滑0.1%,增加了英国经济第四季萎缩的机率.
这可能使英镑下周承压,投资人等待周五公布的第四季GDP初值.
欧元兑英镑升0.2%,至0.8378英镑,稍早升至0.83885英镑的日内高位,此为3月底来的最高,当时仅略低于据报在0.84英镑的期权障碍.
英国央行数据显示,英镑全线滑落,压低英镑贸易加权指数 至82.0,为4月初来的最低.
英国首相卡梅伦的基调讲话因阿尔及利亚人质危机,在最后一刻被推迟.卡梅伦将在讲话中警告若欧盟不进行改革,英国将可能退出欧盟.
市场预期卡梅伦将在演说中详细说明与欧盟重新谈判英国成员资格,就达成的任何协议进行全民公决的计划.英国可能脱离欧盟,使投资人倾向卖出英镑.
市场人士关注下周将公布的英国GDP数据外,也留意周三公布的英国央行上一次会议记录.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)