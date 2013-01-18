欧洲汇市: 英镑兑美元触及九周低位,因对英国经济的忧虑升温

* 英国零售销售数据疲弱,英镑下跌

* 英镑贸易加权指数跌至九个月低位

* 英国和欧盟关系的不确定性也令英镑承压

* 下周英国第四季GDP数据出炉

路透伦敦1月18日 - 英镑兑美元周五下跌至九周低位,兑欧元接近10个月低点,此前公布的零售销售数据疲弱,令对英国经济在困境中挣扎的忧虑加重.

弱于预期的英国数据令英镑跌势加速,最近几个交易日,英镑因英国和欧盟关系的不确定性而承压,英镑兑一篮子货币下跌至九个月低位.

英镑兑美元 下滑0.8%,至1.5857美元,交易商说,英镑跌穿切入位在1.5909美元附近的200日移动均线技术支撑位后扩大跌幅,最后触及11月16日来的最低点.

英镑本周可能录得6月来的最大月度跌幅.现在目标在11月15日低位1.5828美元,跌至该水平下方将触及9月初来的最低.

英国12月零售销售较前月下滑0.1%,增加了英国经济第四季萎缩的机率.

这可能使英镑下周承压,投资人等待周五公布的第四季GDP初值.

欧元兑英镑升0.2%,至0.8378英镑,稍早升至0.83885英镑的日内高位,此为3月底来的最高,当时仅略低于据报在0.84英镑的期权障碍.

英国央行数据显示,英镑全线滑落,压低英镑贸易加权指数 至82.0,为4月初来的最低.

英国首相卡梅伦的基调讲话因阿尔及利亚人质危机,在最后一刻被推迟.卡梅伦将在讲话中警告若欧盟不进行改革,英国将可能退出欧盟.

市场预期卡梅伦将在演说中详细说明与欧盟重新谈判英国成员资格,就达成的任何协议进行全民公决的计划.英国可能脱离欧盟,使投资人倾向卖出英镑.

市场人士关注下周将公布的英国GDP数据外,也留意周三公布的英国央行上一次会议记录.(完)

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