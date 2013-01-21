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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 16:22 BJT

欧洲汇市: 英镑贸易加权指数跌至九个半月低位,受英国经济忧虑拖累

路透伦敦1月21日 - 英国央行数据显示,英镑贸易加权指数 周一跌至九个半月低位81.8.因市场对于英国经济前景黯淡的忧虑,令英镑兑欧元及美元进一步下跌.(完)

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