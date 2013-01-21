欧洲汇市: 英镑走势挣扎,投资者根据英国数据疲弱的预期建立头寸

* 英镑普跌,因英国经济忧虑加剧

* 英镑兑欧元触及10个月低位,兑美元触及九周低位

* 周五将公布的第四季GDP数据是决定英镑走势的关键

路透伦敦1月21日 - 英镑兑欧元周一触及10个月低位,且看似可能进一步走低,因市场人士等待第四季GDP数据,预计将显示英国经济第四季萎缩.

英镑兑欧元跌至3月中以来最低,兑美元也触及九周低位,拖累英镑贸易加权指数跌至九个半月低位.

本周,英国将公布重大经济数据,且有重要事件发生.周五将公布英国第四季GDP初值,分析师称可能引发新一波英镑抛售.

欧元兑英镑 攀升0.2%,报0.8410英镑,为3月中以来最高.分析师分称,更多疲弱的英国数据将推动欧元/英镑升向0.85英镑.

英镑兑美元最新回落0.2%,报1.5840美元,盘中触及1.5831美元的低位,延续周五的大跌之势.

英镑守在位于11月15日低位1.5828美元的技术支撑位之上,且据报在1.5800美元有一期权障碍.不过,只要英镑/美元仍处于备受关注的技术指标200日移动均线之下,目前200日移动均线的切入位在1.5908美元,可能进一步走低.

自上周公布的12月零售销售数据意外疲弱后,对周五出炉的数据将显示英国第四季经济萎缩的忧虑升温.

周二将公布的公共借款数据,周三将公布的英国央行会议记录和就业数据也可能引发对英国再陷衰退的担忧,这令英镑进一步承压.

英镑的普跌之势拖累英镑贸易加权指数 跌至4月初以来最低81.6.