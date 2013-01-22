欧洲汇市: 英镑兑欧元跌至11个月低点,因英国经济前景黯淡

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
这亦突显出英国恐将在未来数月内失去AAA信用评级的风险.
欧元兑英镑 上涨0.3%,至0.84405英镑,为3月底以来最高.欧元还受到流入英国公债的避险资金流转向的支撑.在去年欧元区债务危机期间,这些资金流曾提振英镑.
"即便公共借款数据略微改善,英镑获得的任何提振都是短暂的,"Caxton FX外汇分析师Richard Driver称,"欧元上涨的动能如此强劲,应该很容易涨至0.85英镑."
根据英国央行数据,英镑兑欧元大跌拖累英镑贸易加权指数 跌至10个月低位81.50.
英镑兑美元 持平,报1.5820美元,距周一所及近五个月低位1.5807美元不远.交易商指出,据称1.5800美元处存在期权障碍,或将带来部分支撑.
但英镑仍面临逢高抛售风险,因投资者倾向于进一步做空英镑.英国工业联盟(CBI)将在1100GMT公布工业趋势调查报告,亦将提供该国需求状况的一些线索.(完)
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路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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