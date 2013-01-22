欧洲汇市: 英镑兑欧元从11个月低位反弹,关注英国央行总裁金恩的讲话

* 英国经济前景黯淡,损及英镑表现

* 英镑兑欧元触及11个月低位,之后反弹

* 英国央行总裁金恩将于1945 GMT在贝尔法斯特发表讲话

路透伦敦1月22日 - 英镑兑欧元周二从11个月低位反弹,扭转稍早因投资人获利了结引发的跌势.不过,本周稍后公布的GDP数据可能使英镑下跌.

英国央行总裁金恩将于1945 GMT在贝尔法斯特发表的讲话可能使英镑承压,如果金恩在讲话中强调进一步放宽货币政策的风险,或英镑贬值给英国经济带来的裨益.

投资人等待周三的三项经济数据和事件,即英国央行会议记录,英国就业数据,以及首相卡梅伦就英国和欧盟关系的演说.这些因素可能拉低英镑.

不过,市场焦点仍放在周五将出炉的GDP数据,预期将显示英国第四季经济萎缩.

欧元兑英镑 稍早一度上升至2月底来最高的0.84405英镑,受德国ZEW调查数据强劲提振,之后受获利了结拖累,尾盘下跌0.4%,至0.8367英镑.

英镑兑美元 上涨0.3%,至1.5874美元,保持在周一触及的五个月低位1.5807美元上方.交易商说,一亚洲央行稍早在大约1.5810美元的日内低位买入.

英国央行数据显示,英镑兑欧元一度大跌使英镑贸易加权指数 跌至10个月低位.之后反弹至81.7.

英国经济前景黯淡,打压英镑表现.12月英国公共部门借贷数据大致符合预期,及英国工业联盟(CBI)趋势数据弱于预期,没有给英镑喘息机会.

一些分析师表示,最近天气不佳很可能将拖累英国今年第一季经济表现,削弱市场对第四季经济预计萎缩后英国经济将反弹的希望.(完)

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