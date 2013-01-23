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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 15:58 BJT

欧洲汇市: 英镑承压,静候首相卡梅伦演说和数据以及英央行会议记录

英镑兑美元 下跌0.1%,报1.5823美元,逼近周一触及的低点1.5807,后者是去年8月底以来最低点.

欧元兑英镑 虽下跌0.1%,报0.8400英镑,但仍极有可能测试周二创下的11个月高点0.84405英镑,分析师认为欧元有可能上看0.85英镑.

"我认为英镑的情况仍然不太妙,"伦敦一位交易员说.

但也有人看法谨慎,他们说英镑在近几日大跌之后,可能会出现暂时性反弹走高.(完)

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(编译 李婷仪; 审校 王洋)

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