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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 16:36 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元触及近五个月低位,关注英国就业数据和央行会议记录

路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元周三跌至近五个月低位,因美元小涨,此外英国首相卡梅伦就英国与欧盟关系发表了重要讲话.

英镑兑美元 跌至1.5802美元,为2012年8月底以来最低.交易商称,若汇价跌破1.5800美元触发传言中的止损卖单,那么英镑或许将进一步下跌.

投资者一直焦虑不安,因英国与欧盟关系存在不确定性.

英国就业数据和英国央行会议记录均将于0930GMT出炉.(完)

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