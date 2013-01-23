欧洲汇市: 英国央行会议记录使英镑反弹,此前因卡梅伦讲话而下跌

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 英镑兑美元从约五个月低位反弹
* 英国首相卡梅伦讲话期间,英镑下滑
* 英国央行会议记录及英国就业数据扶助英镑反弹
路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元周三从近五个月低位反弹,此前公布的优于预期的英国就业数据及英国央行会议记录令市场质疑英国是否需要再次放宽货币政策.
英国首相卡梅伦周三稍早称,如果他能赢得下一次大选,将会在2017年底前举行全民公投,以决定英国是否留在欧盟. 在他讲话期间,英镑下滑.
分析师表示,卡梅伦的想法可能损害英国的长期投资前景,很可能将限制英镑升幅.
英镑兑美元 上涨0.25%,至1.5880美元,从大约五个月低位1.5802美元反弹.近几个交易日,英国和欧盟关系的不确定性及英国经济前景黯淡令英镑承压.
英国央行周三公布的1月9-10日政策会议记录显示,对于重启资产购买计划的价值,政策制定者们持怀疑态度.
"从会议记录看来,似乎英国央行决策者再推更多宽松政策的可能性下降,"野村汇市策略师Saeed Amen说,"英镑因此作正面反应."
英国就业市场意外良好的消息也扶助英镑表现.数据显示12月请领失业金人数意外下降至2011年中来的最低.
欧元兑英镑 下滑0.2%,至0.8392英镑,从周二触及的11个月高位0.84405美元回落.
对欧元区资产的信心上升,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,对欧元区经济前景谨慎乐观.
摩根士丹利在研究报告中称,欧元在未来几个月可能升穿0.85英镑,至0.87-0.88英镑,因资金流逆转的情况加剧,以及忧虑英国可能丧失其AAA信贷评级.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿; 审校 母红)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%