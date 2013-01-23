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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 23:52 BJT

欧洲汇市: 英国央行会议记录使英镑反弹,此前因卡梅伦讲话而下跌

* 英镑兑美元从约五个月低位反弹

* 英国首相卡梅伦讲话期间,英镑下滑

* 英国央行会议记录及英国就业数据扶助英镑反弹

路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元周三从近五个月低位反弹,此前公布的优于预期的英国就业数据及英国央行会议记录令市场质疑英国是否需要再次放宽货币政策.

英国首相卡梅伦周三稍早称,如果他能赢得下一次大选,将会在2017年底前举行全民公投,以决定英国是否留在欧盟. 在他讲话期间,英镑下滑.

分析师表示,卡梅伦的想法可能损害英国的长期投资前景,很可能将限制英镑升幅.

英镑兑美元 上涨0.25%,至1.5880美元,从大约五个月低位1.5802美元反弹.近几个交易日,英国和欧盟关系的不确定性及英国经济前景黯淡令英镑承压.

英国央行周三公布的1月9-10日政策会议记录显示,对于重启资产购买计划的价值,政策制定者们持怀疑态度.

"从会议记录看来,似乎英国央行决策者再推更多宽松政策的可能性下降,"野村汇市策略师Saeed Amen说,"英镑因此作正面反应."

英国就业市场意外良好的消息也扶助英镑表现.数据显示12月请领失业金人数意外下降至2011年中来的最低.

欧元兑英镑 下滑0.2%,至0.8392英镑,从周二触及的11个月高位0.84405美元回落.

对欧元区资产的信心上升,此前欧洲央行总裁德拉吉表示,对欧元区经济前景谨慎乐观.

摩根士丹利在研究报告中称,欧元在未来几个月可能升穿0.85英镑,至0.87-0.88英镑,因资金流逆转的情况加剧,以及忧虑英国可能丧失其AAA信贷评级.(完)

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