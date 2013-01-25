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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 17:34 BJT

欧洲汇市: Ifo数据激励欧元兑英镑创11个月新高,观望英国GDP

路透伦敦1月25日 - 欧元兑英镑周五升至11个月新高,受德国Ifo调查数据优于预期激励,市场人士等待英国第四季经济数据.

欧元升破据传有选择权障碍的0.8500英镑水准,触及0.8504,为去年2月底以来最高.若升破0.8506英镑,将创2011年12月中旬以来最高.(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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