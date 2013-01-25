欧洲金融市场: 英国GDP公布后英镑下跌,英债期货上涨

《中国报摘》--中国证券报4月14日
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
路透伦敦1月25日 - 英国公布,2012年第四季国内生产总值(GDP)初值较前季下滑下0.3%(路透调查预估为下滑0.1%),第三季较前季增长0.9%.
数据公布后,英镑下跌
欧元/英镑升至13个半月高位0.8525英镑,英国GDP数据公布前约为0.
英镑兑美元跌至五个月低点1.5750,数据公布前报1.5810
欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数转为持平,报1,171.37点
英国公债期货扭转跌势,日内上涨1个跳动点
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +
路透纽约4月14日 - 美国联邦通讯委员会(FCC)周四称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。