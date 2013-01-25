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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 17:43 BJT

欧洲金融市场: 英国GDP公布后英镑下跌,英债期货上涨

路透伦敦1月25日 - 英国公布,2012年第四季国内生产总值(GDP)初值较前季下滑下0.3%(路透调查预估为下滑0.1%),第三季较前季增长0.9%.

数据公布后,英镑下跌

欧元/英镑升至13个半月高位0.8525英镑,英国GDP数据公布前约为0.

英镑兑美元跌至五个月低点1.5750,数据公布前报1.5810

欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数转为持平,报1,171.37点

英国公债期货扭转跌势,日内上涨1个跳动点
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