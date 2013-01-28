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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 16:03 BJT

欧洲汇市: 欧元/英镑升至13个半月高位,延续上周涨势

路透伦敦1月28日 - 欧元兑英镑周一升至逾13个月高位,延续上周涨势,因有迹象显示,德国经济有所改善,而且市场对英国经济成长的担忧升温.

欧元兑英镑 升0.4%,报0.8555英镑,为2011年12月中以来的最高位.

英镑兑美元 跌至五个月低位1.5717.(完)
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