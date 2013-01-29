欧洲汇市: 英镑跌势暂获喘歇,但前景仍然疲弱

伦敦一即期交易员称,"英镑看似获得喘息之机,但仍处于'逢高卖出'模式."其还称,1.5820/30美元之上有止损买单."欧元/英镑未能突破0.8600/40,转而下行."

鉴于上周五数据显示英国经济有"三重衰退"的风险,且市场猜测今年稍晚上任的英国央行新总裁卡尼或采取更激进措施刺激经济成长,英镑的任何涨势可能都会失去动能.

由于增长迟滞,英国财政大臣欧思邦落后于减债目标,市场关于英国AAA评级可能被下调的臆测升温,这也增加英镑压力.

意大利裕信银行(UniCredit)的全球外汇策略主管Vasileios Gkionakis在报告中写道,"我们感到英镑在当前水准还有下跌空间."

Gkionakis建议投资者放空英镑兑美元,目标位为1.50美元,止损位在1.63美元.(完)

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