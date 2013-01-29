欧洲汇市: 英镑跌势暂获喘歇,但前景仍然疲弱

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
伦敦一即期交易员称,"英镑看似获得喘息之机,但仍处于'逢高卖出'模式."其还称,1.5820/30美元之上有止损买单."欧元/英镑未能突破0.8600/40,转而下行."
鉴于上周五数据显示英国经济有"三重衰退"的风险,且市场猜测今年稍晚上任的英国央行新总裁卡尼或采取更激进措施刺激经济成长,英镑的任何涨势可能都会失去动能.
由于增长迟滞,英国财政大臣欧思邦落后于减债目标,市场关于英国AAA评级可能被下调的臆测升温,这也增加英镑压力.
意大利裕信银行(UniCredit)的全球外汇策略主管Vasileios Gkionakis在报告中写道,"我们感到英镑在当前水准还有下跌空间."
Gkionakis建议投资者放空英镑兑美元,目标位为1.50美元,止损位在1.63美元.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 王洋/李春喜)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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