欧洲汇市: 承压的英镑因获利了结反弹,料后市下跌

* 英镑从周一低位反弹,但料涨势只是昙花一现

* 有关英国将丧失AAA信贷评等的传言可能损及英镑表现

* 预期英国央行将再次放宽货币政策,使英镑承压

路透伦敦1月29日 - 近期下跌的英镑周一因获利了结而上涨,但忧虑英国经济疲弱,预期将有更多货币宽松政策出台及英国信贷评等可能被下调等因素,令英镑容易再度下跌.

英镑兑美元 升0.4%,至1.5758美元,从周一触及的1.5674美元反弹,后者为8月底来的最低.

不过,英镑料将难以突破周一低位,并站稳.交易商说,押注英镑将进一步走弱的投资人预期,英镑的目标位在2012年8月低位1.5636美元.

"今天英镑只是稍作喘息,"苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson说,美元全线下跌,扶助英镑上涨.

美国公布1月消费者信心疲弱后,美元扩大跌幅.

英镑兑欧元 也攀升,为四个交易日来首见.欧元跌0.2%,至0.8549英镑,因主权投资人卖出.周一,欧元升至2011年12月初来最高的0.8586英镑.

诸如14日强弱指标等技术动能指标显示,欧元在超买区域,是时候回落.

分析师预期,鉴于周五数据显示英国可能陷入"第三次衰退"及臆测下一任英国央行总裁卡尼将可能推出更多刺激举措提振经济,英镑将面临更多卖压.

英国经济增长率低,使该国未能实现英国财政大臣欧思邦设定的债务目标,令市场对英国将失去AAA债信评等的预期不断升温,使英镑的压力加重.

本周焦点在周五出炉的制造业采购经理人指数(PMI)数据,该数据将显示英国第一季经济表现如何.(完)

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