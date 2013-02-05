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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 17:47 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元触及盘中高点,因英国PMI数据强于预期

路透伦敦2月5日 - 英镑兑美元周二升至盘中高点,稍早公布的英国1月服务业采购经理人指数(PMI)远胜预期.,稍减英国经济可能步入衰退的忧虑.

英镑兑美元 涨0.3%至1.5805美元,数据公布前为1.5778.

欧元兑英镑 下滑0.1%至0.8567英镑.(完)

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