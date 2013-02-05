欧洲汇市: 英镑兑美元触及盘中高点,因英国PMI数据强于预期

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
路透伦敦2月5日 - 英镑兑美元周二升至盘中高点,稍早公布的英国1月服务业采购经理人指数(PMI)远胜预期.,稍减英国经济可能步入衰退的忧虑.
英镑兑美元 涨0.3%至1.5805美元,数据公布前为1.5778.
欧元兑英镑 下滑0.1%至0.8567英镑.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明;审校 沈以文)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。