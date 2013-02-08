版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 15:58 BJT

欧洲汇市: 欧元兑英镑跌至两周低点,受欧洲央行总裁讲话影响

路透伦敦2月8日 - 欧元兑英镑周五跌至两周低点,因在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称货币升值可能影响物价稳定和经济成长后,投机客抛出欧元.

欧元兑英镑 下滑0.2%至0.8511英镑,为1月25日来最低,且跌破了其200周移动均值0.8531处的支撑位.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐