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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 16:44 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元触及七个月低位,受英国央行官员讲话及疲弱数据拖累

路透伦敦2月18日 - 英镑兑美元周一跌至七个月低位,因英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔称英镑或许需要进一步下跌,英国经济才能重新平衡;此外,近期公布的疲弱数据使人们持续担忧经济衰退.

英镑兑美元 下跌0.5%至1.5438,为2012年7月13日以来最低,而且今年迄今累计下跌5%.交易员称,英镑跌破1.5450触发了止损卖单.(完)

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