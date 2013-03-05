欧洲汇市：英镑因英国服务业PMI意外攀升走强，但追加QE前景或限制升幅

* 英镑兑美元和欧元跳升至日内高位

* 英国服务业PMI升幅令人意外，但英镑涨势可能昙花一现

* 英国零售业联盟的零售销售数据也扶助英镑表现

路透伦敦3月5日 - 英镑周二大幅上涨，因英国2月服务业增长幅度多于预期，但市场仍预期英国央行可能在本周放宽政策，料将在短期内限制英镑升幅。

服务业数据为英国经济可能避开第三次衰退带来一丝希望，且不久前，英国零售业联盟(BRC)公布的数据显示，2月零售销售大幅上升。

两项数据均为英镑提供一些喘息机会，英镑兑美元本年迄今下跌6.8%,且跌至1.50美元之下的两年半低位。

2月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至51.8，高于1月的51.5，亦高于路透调查预估的51.0。这是服务业PMI连续第二个月站上50。形成对比的是，上个月英国制造业萎缩，而建筑业在2月也出现萎缩。

英镑兑美元 在数据公布前从1.5132英镑升至1.52英镑，据报在1.52上方挂有卖盘，止损单在1.5210/20。英镑最新报1.5160美元，日内仍上升0.3%，受主权投资人的买盘带动，且远高于周五触及1.4985的两年半低位。

英镑兑欧元也上升，在PMI数据公布后，一英国银行的欧元卖盘增加。

欧元兑英镑 在英国数据公布后从0.86265英镑跌至0.8589英镑的日内低位。欧元最新报0.8605英镑，日内下跌0.2%，且远低于2月25日触及0.8815英镑的16个月高位。

英国央行总裁金恩在上月政策会议上投票支持追加量化宽松政策，尽管投票支持扩大量化宽松规模的委员占少数。英国央行周三开始为期两天的政策会议，将在周四公布决定。

英国透过量化宽松政策来进一步刺激经济的举措包括通过买入英债向经济注资济，此举将增加英镑供应，会令英镑承压。交易商说，这很可能限制英镑大幅攀升。(完)

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