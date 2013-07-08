欧洲汇市：英镑兑美元上涨，但仍容易因英国央行政策前景而受压

* 英镑兑美元上涨，因投资人获利了结

* 美债收益率不断下跌也令美元承压

* 英国央行政策指引及强劲的美国数据拖累英镑

路透伦敦7月8日 - 英镑兑美元周一上涨，因在市场人士对美元近期涨势获利了结及美债收益率下滑后，美元全线回落。

但分析师表示，英镑涨势将可能失去动能，且由于美国和英国利差不断走宽，英镑兑美元可能跌至三年最低。目前英镑/美元仍接近四个月低位。

美国近期经济数据强劲，支持了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激计划规模的预期。相反，英国央行在上周明确表示，不急于升息。

英镑兑美元 涨0.3%，报1.4926美元，但仍接近周五触及的1.4855美元的四个月低位。

分析师表示，英镑可能进一步走软，且可能滑向3月低位1.4832美元，如果跌穿该水平，将可能跌至三年低位。据报执行价在1.4900美元的期权到期可能使英镑兑美元盯住该水平。

10年期美债/英债收益率差在上周走宽至2006年来最宽水平，直指美元将进一步攀升。

欧元兑英镑 日内持平在0.8615英镑，低于上周四触及的近期高位0.8634英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价