欧洲汇市：英镑兑美元滑向三年低位，因英国经济数据疲弱

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 英镑贸易加权指数下挫至四个月低位
* 英镑容易下滑，因忧虑英国央行将进一步放宽货币政策
* 英国制造业和贸易数据削弱对经济的近期乐观情绪
* 英镑兑美元接近三年低位
路透伦敦7月9日 - 英镑兑美元周二跌向三年低位，受累于制造业产出和贸易数据疲弱，使投资人对英国央行未来几个月可能放宽货币政策的忧虑加重。
英镑兑美元下跌凸显英国和美国货币政策前景分歧，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正准备若经济持续复苏，将在今年稍晚缩减减其购债计划。
英国国家统计局周二公布，5月制造业产出较前月下滑0.8%，预估为上升0.3%，而英国5月贸易逆差扩大，这些数据削弱投资人对经济复苏正积累动能的近期乐观情绪。
英镑兑美元 跌至1.4832美元，追平3月中触及的低位。跌穿1.4832美元，英镑将下滑至三年低位。英镑反弹至1.4865美元，仍下跌0.6%。
欧元兑英镑 上涨0.6%，报0.8669英镑，此为3月中来最高。英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 挫至79.3的四个月低位。
在英国央行决策者上周暗示货币政策将在一段时间将保持宽松后，英镑展开近期的跌势。
英国央行政策声明对经济保持谨慎，尽管英国经济近期显示复苏迹象。分析师和交易商称，这使英镑容易因数据疲弱而走低。(完)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。