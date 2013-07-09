欧洲汇市：英镑兑美元滑向三年低位，因英国经济数据疲弱

* 英镑贸易加权指数下挫至四个月低位

* 英镑容易下滑，因忧虑英国央行将进一步放宽货币政策

* 英国制造业和贸易数据削弱对经济的近期乐观情绪

* 英镑兑美元接近三年低位

路透伦敦7月9日 - 英镑兑美元周二跌向三年低位，受累于制造业产出和贸易数据疲弱，使投资人对英国央行未来几个月可能放宽货币政策的忧虑加重。

英镑兑美元下跌凸显英国和美国货币政策前景分歧，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正准备若经济持续复苏，将在今年稍晚缩减减其购债计划。

英国国家统计局周二公布，5月制造业产出较前月下滑0.8%，预估为上升0.3%，而英国5月贸易逆差扩大，这些数据削弱投资人对经济复苏正积累动能的近期乐观情绪。

英镑兑美元 跌至1.4832美元，追平3月中触及的低位。跌穿1.4832美元，英镑将下滑至三年低位。英镑反弹至1.4865美元，仍下跌0.6%。

欧元兑英镑 上涨0.6%，报0.8669英镑，此为3月中来最高。英国央行数据显示，英镑贸易加权指数 挫至79.3的四个月低位。

在英国央行决策者上周暗示货币政策将在一段时间将保持宽松后，英镑展开近期的跌势。

英国央行政策声明对经济保持谨慎，尽管英国经济近期显示复苏迹象。分析师和交易商称，这使英镑容易因数据疲弱而走低。(完)

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