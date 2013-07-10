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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 17:17 BJT

欧洲汇市：英镑/美元涨势或难以为继，未来前景偏空

“继英镑昨日下跌之后，部分买家逢低买进，这是自然的反弹，但英镑/美元仍将保持下跌趋势，”纽约梅隆银行的外汇策略师Neil Mellor表示。

由于英国制造业产出和贸易数据疲弱，英镑上日跌至2010年6月以来的低点1.4814美元。由于买家逢低买进，加之美国公债收益率下降打压美元，英镑从上述低点小幅反弹。

周三稍晚，投资者将仔细观察美联储6月货币政策会议记录以及联储主席贝南克的讲话。分析师认为，贝南克有可能试图压低美国公债收益率，但也许对英镑帮助不大。

“美国经济复苏势头正在增强，所以我认为美联储在压低这些收益率方面将面临很大困难，”Mellor表示。

欧元/英镑 持平于0.8595英镑，从3月中以来最强水准0.8669回落。

欧元可能保持疲弱，因为欧洲央行(ECB)表示将保持宽松立场，而且欧元区经济继续表现糟糕。欧元区是英国的最大贸易伙伴，这种情形可能打击英镑。(完)

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