欧洲汇市：英镑兑美元从三年低位反弹，因美联储言论令美元遭抛售

港报财经评论：一带一路终收成，雄安概念可借监--经济日报4月11日
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
* 英镑上涨，但升势料不能持续
* 英国央行承诺维持低利率，限制英镑涨幅
* 美债和英债收益率差收窄
路透伦敦7月11日 - 英镑兑美元周四从三年低位反弹，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的讲话为美联储何时缩减刺激计划增加不确定性后，美元走软。
在贝南克讲话后，美债 收益率下跌，且美债/英债 收益率差收窄，这为英镑提供喘息机会。英镑兑美元今年迄今下滑超过7%。
英镑兑美元周二下挫至三年低点1.4814美元，凸显英国央行和美联储货币政策前景迥异。英国央行承诺维持低利率以刺激初露曙光的经济复苏，美联储在5月底则暗示，准备可能早至今年稍晚放慢购债进度。
但贝南克周三表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”
在贝南克讲话前，美联储会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。
美联储的言论令美元指数 下跌1%，且支撑诸如英镑等货币。英镑兑美元涨0.3%，报1.5085美元，盘中触及一周高位1.5193美元。
英镑兑欧元上涨0.1%，欧元兑英镑报0.8630，脱离稍早触及的四个月高位0.86945英镑。
“我们认为英镑/美元若上涨，都是卖出。美元长期的上行趋势未变。”法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan称。“短线而言，若是涨到1.52/53美元，都会遇卖压，我们维持年底前英镑/美元跌至1.43的预估。”
投资人，特别是对冲基金，也等待机会卖出英镑兑欧元，因较之欧洲央行，英国央行未来几个月预料在放宽货币政策上将更积极。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2