欧洲汇市：英镑兑美元从三年低位反弹，因美联储言论令美元遭抛售

* 英镑上涨，但升势料不能持续

* 英国央行承诺维持低利率，限制英镑涨幅

* 美债和英债收益率差收窄

路透伦敦7月11日 - 英镑兑美元周四从三年低位反弹，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的讲话为美联储何时缩减刺激计划增加不确定性后，美元走软。

在贝南克讲话后，美债 收益率下跌，且美债/英债 收益率差收窄，这为英镑提供喘息机会。英镑兑美元今年迄今下滑超过7%。

英镑兑美元周二下挫至三年低点1.4814美元，凸显英国央行和美联储货币政策前景迥异。英国央行承诺维持低利率以刺激初露曙光的经济复苏，美联储在5月底则暗示，准备可能早至今年稍晚放慢购债进度。

但贝南克周三表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”

在贝南克讲话前，美联储会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

美联储的言论令美元指数 下跌1%，且支撑诸如英镑等货币。英镑兑美元涨0.3%，报1.5085美元，盘中触及一周高位1.5193美元。

英镑兑欧元上涨0.1%，欧元兑英镑报0.8630，脱离稍早触及的四个月高位0.86945英镑。

“我们认为英镑/美元若上涨，都是卖出。美元长期的上行趋势未变。”法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan称。“短线而言，若是涨到1.52/53美元，都会遇卖压，我们维持年底前英镑/美元跌至1.43的预估。”

投资人，特别是对冲基金，也等待机会卖出英镑兑欧元，因较之欧洲央行，英国央行未来几个月预料在放宽货币政策上将更积极。(完)

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