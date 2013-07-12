欧洲汇市：英镑兑美元下滑，关注下周英国央行会议记录

* 英镑兑美元回落，因美元重拾升势
* 英国央行承诺保持低利率，令英镑承压
* 英国央行下周公布的会议记录是英镑走势的焦点所在
路透伦敦7月12日 - 英镑兑美元周五下滑，且可能进一步下跌，因英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景迥异。
英国央行承诺维持低利率，而美联储表示将撤走刺激计划，这对美元提供全面支持。
英镑兑美元 跌0.4%，报1.5127美元，高于周二触及的三年低位1.4814美元。据称技术支撑位在5月23日低位1.5014美元。
尽管周二公布的英国通胀数据可能最初主导英镑走势，但市场焦点将是周三公布的最新一次英国央行会议记录。上周英国央行意外发表声明，称将保持利率在低位。这次是新英国央行总裁卡尼首次主持货币政策委员会会议。
“会议记录将备受关注，市场将聚焦投票支持和反对扩大宽松政策的委员比例，以及卡尼是否投票支持进一步放宽量化宽松政策，”三菱东京日联银行汇市分析师Lee Hardman说，“会议记录还可能让市场了解货币政策委员会是处于何种考量决定发布政策声明的。”
分析师称，如果卡尼未投票支持扩大宽松政策，英镑将可能短暂反弹。
但美债/英债收益率差仍接近2006年9月触及的宽阔水平，暗示美元将进一步上涨。
美元指数 最新报83.095，从本周低位82.418反弹。
美元本周短暂遭抛售，此前美联储主席贝南克称美联储将保持宽松货币政策，因通胀偏低及就业市场疲弱。
“美元走低只是美元整体上涨趋势中的一次短暂但幅度较大的一次回调，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略师John Hardy说，“我预料英镑在目前水平附近见顶，任何接近1.53美元的水平似乎都将难以维持。”
欧元兑英镑 涨0.2%，报0.8632英镑，距离周四触及的0.86945英镑的四个月高位不远。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)