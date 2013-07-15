欧洲汇市：英镑兑美元脱离低点，但英国央行宽松货币政策立场限制反弹

路透伦敦7月15日 - 英镑兑美元周一从低点反弹，因在美国公布令人失望的零售销售数据后，美元下滑，但英镑升势受限，因投资人预期英国在短期内将保持宽松的货币政策。

英国央行将在周三发布最近一次货币政策会议记录。在该行两周前表示近期英债收益率上升是没有根据的之后，他们可能将保持对通胀温和的立场。

交易商表示，会议记录将是让投资人为央行承诺在经济复苏前维持低利率作准备的第一步。市场普遍预计央行将在8月初的季度通胀报告中发布上述指引。

英镑兑美元 持平，报1.5095美元，从美国公布数据前的1.5055美元反弹。

美国公布的6月零售销售数据低于预期，显示消费者支出有所放缓，令美联储有可能维持宽松货币政策。

欧元兑英镑 持稳，报0.8645英镑，脱离0.86945英镑的四个月高位。(完)

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