欧洲汇市：英镑兑美元在央行公布会议记录及贝南克讲话后扩大涨幅

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 英镑兑美元触及两周高位，兑欧元从四个月低点反弹
* 英国央行会议记录意外显示委员一致同意不增加购债
* 焦点转向8月7日的季度通胀报告
路透伦敦7月17日 - 英镑兑美元周三跳升至两周高位，兑欧元则从四个月低点反弹，因此前英国央行会议记录令原先押注会进一步暗示放宽货币政策的投资人意外。
英国就业数据优于预期，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克对通胀温和的讲话也扶助英镑，因投机商和投资人在英国央行会议记录发布前原本作空英镑，目前不得不空头回补。
在贝南克讲话后，美国公债收益率下滑加快，美国10年期公债 和英国10年期公债 收益率差收窄，这殃及美元。
贝南克周三表示，尽管美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买规模，但保持了若经济前景恶化，调整退出计划的可能性。
英镑兑美元 扩大涨幅，触及两周高位1.5270美元，升0.8%，进一步远离英国央行会议记录发布前触及的1.5110美元低点。
英镑兑欧元 从四个月低位0.8712英镑反弹，欧洲汇市尾盘，欧元/英镑跌0.7%，报0.8626英镑。
英国央行货币政策委员会(MPC)7月在新总裁卡尼主持的首次会议上，一致同意不再增加量化宽松规模。让外界意外的是，会议纪录显示，先前支持增加债券购买规模以扶助疲弱经济的决策者表示，目前不再扩充宽松规模是明智的，直到央行决定是否针对未来利率走向提出更清楚的指引。
投资人对英镑保持谨慎的一个原因是，预计英国央行在下月初透过季度通胀报告发布前瞻性指引时可能会承诺，在经济实现可持续复苏前将维持低利率。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选