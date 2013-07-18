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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 23:17 BJT

欧洲汇市：英镑因英国零售销售数据强劲而小幅攀升，但后市料进一步走弱

* 英镑得到英国零售销售数据支持

* 英镑将难以守住涨势，因有卖家逢高出货

* 英镑下一个焦点是8月7日季度通胀报告

路透伦敦7月18日 - 英镑周四小幅上升，此前数据显示英国6月零售销售升幅多于预期，此为经济正在复苏的另一个迹象。

分析师认为较长期英镑兑美元将走低，但目前他们认为英国经济数据不断改善，对英国央行货币政策立场的疑虑，以及美联储将何时缩减其刺激计划，这些因素将阻止英镑大幅下滑。

英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5220美元，距离周三触及的两周高位1.5270美元不远。据报在1.5200美元的期权可能使英镑兑美元接近该水平。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8608英镑，从周三触及0.8712英镑的四个月高位进一步回落。

英镑得到支持，此前英国公布零售销售数据，周三英国就业数据也好于预期。

英镑周三上扬，之前英国央行九名货币政策委员会委员一致投票反对扩大购债规模。

不过，英镑难以保持涨势，因每逢英镑升向1.53美元，均有卖家浮现。(完)

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