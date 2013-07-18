欧洲汇市：英镑因英国零售销售数据强劲而小幅攀升，但后市料进一步走弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 英镑得到英国零售销售数据支持
* 英镑将难以守住涨势，因有卖家逢高出货
* 英镑下一个焦点是8月7日季度通胀报告
路透伦敦7月18日 - 英镑周四小幅上升，此前数据显示英国6月零售销售升幅多于预期，此为经济正在复苏的另一个迹象。
分析师认为较长期英镑兑美元将走低，但目前他们认为英国经济数据不断改善，对英国央行货币政策立场的疑虑，以及美联储将何时缩减其刺激计划，这些因素将阻止英镑大幅下滑。
英镑兑美元 上涨0.1%，报1.5220美元，距离周三触及的两周高位1.5270美元不远。据报在1.5200美元的期权可能使英镑兑美元接近该水平。
欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8608英镑，从周三触及0.8712英镑的四个月高位进一步回落。
英镑得到支持，此前英国公布零售销售数据，周三英国就业数据也好于预期。
英镑周三上扬，之前英国央行九名货币政策委员会委员一致投票反对扩大购债规模。
不过，英镑难以保持涨势，因每逢英镑升向1.53美元，均有卖家浮现。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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