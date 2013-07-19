英镑兑欧元上涨，因押注英国经济表现将好于欧元区

* 下周公布的英国GDP数据可能使欧元兑英镑走弱

* 投资人将对英镑兑美元逢高出货

* 英国数据好转也不大可能改变英国央行政策前景

路透伦敦7月19日 - 英镑兑欧元周五小升，因部份投资人买入英镑，他们预期下周公布的英国经济增长数据可能凸显英国经济表现好于欧元区。

在欧元区正应对经济衰退之际，预料英国第二季经济较上月成长0.6%，同比成长1.4%。英国第二季经济数据将在下周四公布。

但英镑涨势可能受限，因预料英国央行将保持宽松货币政策，尽管经济数据正改善。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8595英镑，盘中低见0.8590英镑，远低于周三触及0.8712英镑的四个月高位。

“我们猜测未来两周公布的英国数据将为投机性押注英镑上涨开启大门，”BMO Financial Group外汇策略部欧洲主管Stephen Gallo说，他所指的是英国GDP数据的上档风险。

但他补充说，在英国央行改为采用更强硬措辞或通胀明显攀升前，因英国经济活动扩张的数据带动的英镑涨势将仍然“相当有限。”

英镑兑美元 升0.2%，报1.5255美元，据称在1.5270美元挂有卖单。英镑兑美元势将录得第二周上涨。

尽管英镑上涨，但投资人仍保持谨慎态度，因英国央行预料将在下月公布“前瞻指引”，且英国央行承诺在看到经济持续复苏前，将维持低利率。(完)

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