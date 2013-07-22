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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 22:28 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，因市场为英国经济料强劲增长作准备

* 预料英国第二季经济较前季增长0.6%，扶助支撑英镑

* 强劲数据将不大可能改变英国央行政策前景

* 市场对英镑仍保持谨慎，将逢高卖出

路透伦敦7月22日 - 英镑兑美元周一触及四周高位，因预料英国经济成长数据将显示英国持续复苏，这支撑了英镑。

但分析师指出，鉴于英国央行在数据改善之际仍可能维持宽松货币政策，市场不愿意大举押注英镑将进一步上涨。

英镑兑美元 上涨0.4%，报1.5326美元，升穿55日移动均线切入位1.5298美元，此为英镑上升的最初阻力位。日高为1.5342美元，略低于7月27日高位1.5346，这为短期阻力位。

周四公布的数据料显示，英国第二季经济较前季增长0.6%，较上年同期增长1.4%。这可能提振英镑，特别是英镑兑欧元，因为欧元区仍陷于衰退。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8586英镑，脱离日低0.8582英镑，此为7月10日来最低位。(完)

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