欧洲汇市：英镑兑美元持于四周高位附近，市场押注英国第二季经济增长强劲

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 在英国GDP数据公布前，投机者建立头寸
* 第二季经济料成长0.6%
路透伦敦7月23日 - 英镑兑美元周二持稳，接近四周高位，因市场预期本周将公布的英国经济成长数据将显示经济持续复苏。
支撑英镑的另一因素是，10年期美国公债 和英国公债 收益率差小幅缩窄，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内将开始撤出货币刺激政策的预期降温。上周尾段该利差触及七年来最阔水平，提振了美元。
但交易商不愿过分作多英镑，因尽管经济数据改善，但英国央行可能维持宽松货币政策。
英镑兑美元 报1.5350美元，周一触及6月26日以来最高位1.5385。欧元兑英镑 小幅上涨，报0.8590英镑，在周三欧元区采购经理人指数(PMI)公布前，多数投资者离场观望。
周四公布的英国数据料显示，英国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长1.4%。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。