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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 22:26 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持于四周高位附近，市场押注英国第二季经济增长强劲

* 在英国GDP数据公布前，投机者建立头寸

* 第二季经济料成长0.6%

路透伦敦7月23日 - 英镑兑美元周二持稳，接近四周高位，因市场预期本周将公布的英国经济成长数据将显示经济持续复苏。

支撑英镑的另一因素是，10年期美国公债 和英国公债 收益率差小幅缩窄，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内将开始撤出货币刺激政策的预期降温。上周尾段该利差触及七年来最阔水平，提振了美元。

但交易商不愿过分作多英镑，因尽管经济数据改善，但英国央行可能维持宽松货币政策。

英镑兑美元 报1.5350美元，周一触及6月26日以来最高位1.5385。欧元兑英镑 小幅上涨，报0.8590英镑，在周三欧元区采购经理人指数(PMI)公布前，多数投资者离场观望。

周四公布的英国数据料显示，英国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期增长1.4%。(完)

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