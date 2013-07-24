欧洲汇市：英镑走强，受英国GDP数据强劲的预期支撑

* 英镑受到英国GDP数据强劲的押注支撑

* 预计英国第二季GDP增长0.6%

* 英镑涨势将受限

* 市场在英国央行公布8月通胀报告前态度谨慎

路透伦敦7月24日 - 英镑兑美元周三持于一个月高位附近，受助于市场预期本周公布的数据将显示，英国经济持续复苏的态势已经形成。

英镑/美元在小幅走低后企稳，数据显示美国制造业和新屋销售成长加速，支撑美元。

英镑兑美元 持平在1.5360美元，接近周二触及的峰值1.5393美元，此为6月26日以来最高，且是位于6月17日峰值至7月9日低位的61.8%费波纳奇技术回档位的阻力位。

据称支撑位在55日移动均线切入位1.5294美元。

预计英国第二季经济成长0.6%，较首季0.3%的增幅翻番。

欧元兑英镑 小涨0.1%，报0.8615英镑。

一系列欧元区采购经理人指数支撑欧元，数据显示，7月德国民间行业连续第三个月扩张，欧元区综合PMI指数触及18个月高位。