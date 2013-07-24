欧洲汇市：英镑走强，受英国GDP数据强劲的预期支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 英镑受到英国GDP数据强劲的押注支撑
* 预计英国第二季GDP增长0.6%
* 英镑涨势将受限
* 市场在英国央行公布8月通胀报告前态度谨慎
路透伦敦7月24日 - 英镑兑美元周三持于一个月高位附近，受助于市场预期本周公布的数据将显示，英国经济持续复苏的态势已经形成。
英镑/美元在小幅走低后企稳，数据显示美国制造业和新屋销售成长加速，支撑美元。
英镑兑美元 持平在1.5360美元，接近周二触及的峰值1.5393美元，此为6月26日以来最高，且是位于6月17日峰值至7月9日低位的61.8%费波纳奇技术回档位的阻力位。
据称支撑位在55日移动均线切入位1.5294美元。
预计英国第二季经济成长0.6%，较首季0.3%的增幅翻番。
欧元兑英镑 小涨0.1%，报0.8615英镑。
一系列欧元区采购经理人指数支撑欧元，数据显示，7月德国民间行业连续第三个月扩张，欧元区综合PMI指数触及18个月高位。
在英国央行下周公布利率决定和8月通胀报告前，市场人士不愿大幅推高英镑。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。