欧洲汇市：英镑下跌，因部份人士预期英国央行立场温和

* 英镑下跌，因在周四英国央行政策会议前，投资人持谨慎态度

* 8月7日公布的通胀报告也可能影响英镑走势

* 英国央行在8月公布前瞻性政策指引

* 英镑对经济数据改善无甚反应

路透伦敦7月29日 - 英镑周一下跌，本周稍后英国央行举行政策会议，预料央行将重申在较长时间保持低利率。

预计英国央行会议将拟定发布货币政策“前瞻指引”的计划，这可能使英镑承压。

周四英国央行发布的政策决议声明可能提供上述计划的一些详情，但更全面的计划要等到下周季度通胀报告发布时才能公布。市场预期本周英国央行将维持利率和宽松政策规模不变。

英镑兑美元 跌0.3%，至1.5338美元，从周四所及五周高点1.5435美元进一步回落。

“我倾向英镑走弱。周四的风险在于英国央行对通胀的立场可能较市场目前的预期更加温和，”南非标准银行的G10货币研究部主管Steve Barrow说。他补充说，未来几周英镑兑美元可能跌向1.50美元，兑欧元跌向0.87英镑。

在稍早数据显示6月英国中小型企业借贷增长速度创下纪录来最快及7月零售销售强劲后，英镑一度上升。

但升势被证明短暂。

“更加温和的通胀立场和及更不熟悉的英国央行政策框架正可能是市场所预期的，这应该会损及英镑表现，”Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali说。

英镑兑欧元仍然疲弱，欧元兑英镑 升0.1%，报0.8635英镑，接近周四所及高位0.86435英镑。欧元若进一步上涨，可能看向7月中旬触及四个半月高点0.8712英镑。

欧洲央行也将于周四举行会议，预料央行将重申保持低利率的承诺。

不过，南非标准银行的Barrow说，欧洲央行可能不会提供何时发布前瞻指引的任何具体时间表，这可能使欧元兑英镑走强。(完)

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