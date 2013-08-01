欧洲汇市：英镑兑美元下跌，静待英国央行决议和英国PMI

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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7月英国制造业采购经理人指数(PMI)料将升至52.8，6月是52.5。
英镑兑美元 跌0.3%至1.5159美元，接近周三触及的两周低点1.5125美元。
欧元兑英镑 最新汇价跌0.2%至0.8730英镑，早前一度高见0.8777英镑，为3月中旬以来最高。
市场焦点转移到1100GMT公布的英国央行声明上。央行届时料将维持利率和量化宽松总规模不变。(完)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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