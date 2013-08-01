欧洲汇市：英镑兑美元下跌，静待英国央行决议和英国PMI

7月英国制造业采购经理人指数(PMI)料将升至52.8，6月是52.5。

英镑兑美元 跌0.3%至1.5159美元，接近周三触及的两周低点1.5125美元。

欧元兑英镑 最新汇价跌0.2%至0.8730英镑，早前一度高见0.8777英镑，为3月中旬以来最高。

市场焦点转移到1100GMT公布的英国央行声明上。央行届时料将维持利率和量化宽松总规模不变。(完)