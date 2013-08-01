欧洲汇市：英镑兑欧元受英央行利率决定和英国数据推动上扬，兑美元走软

* 英镑兑欧元走强，受助于英国央行政策决定和英国PMI数据

* 英国央行保持利率不变，且未发布政策声明

* 英镑兑美元走软

* 在下周三英国央行发布通胀报告前，英镑走势料脆弱

路透伦敦8月1日 - 英镑兑欧元周四走强，之前英国央行保持利率不变，且未发布政策声明，促使部分押注央行将重申在较长时间内保持低利率的承诺的市场人士出脱其押注。

分析师和交易商表示，市场人士原本就预期央行降息的可能性很低。另外，英国制造业数据强于预期也扶助提振英镑。

但英镑兑普涨的美元走软，分析师预计，在下周三英国央行发布季度通胀报告前，英镑走势脆弱。市场预期，央行新任总裁卡尼将在通胀报告中详述发布超低利率将保持多长时间的前瞻性指引的计划。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.8731英镑，低于稍早触及的四个半月高位0.8777英镑。欧洲央行总裁德拉吉重申将在一段时间内保持利率在低位，令欧元承压。

英镑兑美元 回落0.4%，报1.5149美元，接近周三触及的两周低位1.5125美元。

“我认为，在通胀报告公布前，英镑的风险仍偏向下档，因为尽管近期数据显示经济复苏，但我们怀疑英国央行会选择采用不太激进的利率前瞻性指引，”花旗汇市策略师Valentin Marinov在一份给客户的报告中写道。

数据显示，美国上周初请失业金人口降至五年半低位，这可能促使美联储很快开始缩减刺激规模，受此推动，美元走强。