欧洲汇市：英镑上涨，因英国经济数据良好且美国就业数据不佳

* 英国建筑业活动强劲提振英镑

* 美国就业数据低于预期，带动英镑兑美元进一步上升

* 在英国央行公布通胀报告前，英镑涨势料受限

路透伦敦8月2日 - 英镑周五上扬，此前的一份调查显示英国建筑业活动强劲增长为为英国经济持续改善提供新的凭证，且低于预期的美国就业数据使美元承压。

英镑兑美元 涨0.8%，报1.5237美元，较稍早触及1.5104美元两周低位高超过0.01美元。

英镑上涨，因英国7月建筑业活动增幅远优于预期，触及逾三年高位。此前英国公布的房价数据强劲，且周四出炉的制造业活动数据良好。

在周五美国公布7非农就业岗位增幅放缓后，英镑扩大涨幅。

美国非农就业报告令市场人士降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月缩减刺激计划的预期，使10年期美债较10年期英债的收益率差收窄。

“非农就业报告令人意外，美债和英债收益率差不再是那么有利美元，”FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks说。

但分析师预计，在周三英国央行公布通胀报告前，英镑涨势将受限。英国央行周三可能表示，将在较长时间保持利率在纪录低位。

英镑面临在略低于1.5300美元的巨大技术阻力，100日移动均线切入位在1.5296美元，55日移动均线切入位在1.5291美元。

英镑兑欧元 也上升，欧元下滑0.35%，报0.8702英镑，远低于周四所及0.8777英镑的四个半月高位。(完)

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