欧洲汇市：英镑上扬，因英国服务业PMI指数高于预估

“英镑无法无视于这些数据十分亮眼，”Alpari分析师Craig Erlam说。“但我们认为它不易维持在1.5350美元上方，因为市场将聚焦在央行通胀报告上，而报告的前瞻性指引可能利空英镑。”

分析师表示，数据改善并没有给英镑带来太多支撑，因市场预期英国央行周三可能会承诺至少2015年末/2016年之前不会调升指标利率，这种预期令短期利率受到压制。(完)

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