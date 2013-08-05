欧洲汇市：英镑走强，因英国服务业PMI数据显示复苏加速

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 强劲的英国服务业数据提振英镑
* 在英国央行公布通胀报告前，涨幅可能受限
* 如果央行暗示将在长时间内保持宽松政策，英镑可能承压
路透伦敦8月5日 - 英镑周一走强，因7月英国服务业以逾六年来最快速度扩张，进一步证实英国经济复苏。
但在英国央行周三公布通胀报告前，英镑涨势可能受限，央行可能在报告中提供政策的前瞻性指引，并暗示将在较长时间内保持利率在纪录低位。
英镑英兑美元 上扬0.2%，报1.5325美元，日高为1.5380美元。欧元兑英镑 跌0.5%，报0.86465英镑。
“如果英国央行非常明确地表示，将在相当长的时间内保持扩张性货币政策，并将政策走向与一些经济变量挂钩，那么，我们将看到英镑会轻松跌至1.5250美元，且可能会低见1.5150美元，”CIBC的汇市策略部主管Jeremy Stretch表示。
因预期英国央行可能承诺至少在2015年底或2016年保持指标利率在低位，短期利率受控。货币市场利率已消化英央行将在三年后首次升息的可能性。
市场已完全消化了在四年间升息25个基点的可能性。
周一周稍早公布的数据显示，7月英国服务业采购经理人(PMI)指数跳升至60.2，为2006年12月以来最高，且强于路透调查得出的预期。英镑因此受到提振。
在数据显示美国服务业加速扩张，增幅超过预期后，美元走强，英镑兑美元削减部分涨幅。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。