欧洲汇市：英镑走强，因英国服务业PMI数据显示复苏加速

* 强劲的英国服务业数据提振英镑

* 在英国央行公布通胀报告前，涨幅可能受限

* 如果央行暗示将在长时间内保持宽松政策，英镑可能承压

路透伦敦8月5日 - 英镑周一走强，因7月英国服务业以逾六年来最快速度扩张，进一步证实英国经济复苏。

但在英国央行周三公布通胀报告前，英镑涨势可能受限，央行可能在报告中提供政策的前瞻性指引，并暗示将在较长时间内保持利率在纪录低位。

英镑英兑美元 上扬0.2%，报1.5325美元，日高为1.5380美元。欧元兑英镑 跌0.5%，报0.86465英镑。

“如果英国央行非常明确地表示，将在相当长的时间内保持扩张性货币政策，并将政策走向与一些经济变量挂钩，那么，我们将看到英镑会轻松跌至1.5250美元，且可能会低见1.5150美元，”CIBC的汇市策略部主管Jeremy Stretch表示。

因预期英国央行可能承诺至少在2015年底或2016年保持指标利率在低位，短期利率受控。货币市场利率已消化英央行将在三年后首次升息的可能性。

市场已完全消化了在四年间升息25个基点的可能性。

周一周稍早公布的数据显示，7月英国服务业采购经理人(PMI)指数跳升至60.2，为2006年12月以来最高，且强于路透调查得出的预期。英镑因此受到提振。