欧洲汇市：英镑兑欧元走软，市场静待英国央行通胀报告

* 英镑兑欧元走软，兑美元走强

* 英国工业生产增长，为又一个表现良好的经济数据

* 但在英国央行公布通胀报告前，交易商态度谨慎

* 如果英央行暗示将在较长时间内保持宽松政策，可能重压英镑

路透伦敦8月6日 - 英镑兑欧元周二走软，因担忧英国央行会在通胀报告中暗示，将在较长时间内保持低利率，但工业生产数据强劲扶助英镑兑美元走强。

英国央行将在周三公布季度通胀报告，央行上周重申，将根据财长欧思邦的要求，评估使用政策门槛和前瞻性指引的可行性。

交易商表示，很多投资者押注尽管近期公布的一系列数据显示经济不断改善，但央行的报告将会打压英国利率预期。

FXPro的首席经济学家Simon Smith表示，“在明天通胀报告公布前，人们不愿推高英镑。央行可能会发布某种形式的前瞻性指引，目的是保持市场利率在低位。”

今日公布的数据显示，英国工业生产增幅为近两年半最高，扶助英镑兑美元 上扬0.2%，至1.5377美元。但涨幅受限，且留守在7月底触及的高位1.5435美元之下。

英镑表现不及欧元，欧元兑英镑 上扬0.25%，报0.8658英镑，从英国数据公布后触及的低位0.86185英镑反弹。

有关英国可能暗示将至少在2015年底/2016年前保持利率在低位的预期令短期利率受压。

但部分分析师警告称，英国央行对经济前景的看法可能较市场预期乐观。FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks表示，近期英国数据不断改善，可能使英国央行在“发布前瞻性指引方面更趋保守。”

她说，这可能使英镑在短期内升向1.55美元，而兑欧元可能跌至0.86英镑之下。