欧洲汇市：英镑兑欧元走软，市场静待英国央行通胀报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 英镑兑欧元走软，兑美元走强
* 英国工业生产增长，为又一个表现良好的经济数据
* 但在英国央行公布通胀报告前，交易商态度谨慎
* 如果英央行暗示将在较长时间内保持宽松政策，可能重压英镑
路透伦敦8月6日 - 英镑兑欧元周二走软，因担忧英国央行会在通胀报告中暗示，将在较长时间内保持低利率，但工业生产数据强劲扶助英镑兑美元走强。
英国央行将在周三公布季度通胀报告，央行上周重申，将根据财长欧思邦的要求，评估使用政策门槛和前瞻性指引的可行性。
交易商表示，很多投资者押注尽管近期公布的一系列数据显示经济不断改善，但央行的报告将会打压英国利率预期。
FXPro的首席经济学家Simon Smith表示，“在明天通胀报告公布前，人们不愿推高英镑。央行可能会发布某种形式的前瞻性指引，目的是保持市场利率在低位。”
今日公布的数据显示，英国工业生产增幅为近两年半最高，扶助英镑兑美元 上扬0.2%，至1.5377美元。但涨幅受限，且留守在7月底触及的高位1.5435美元之下。
英镑表现不及欧元，欧元兑英镑 上扬0.25%，报0.8658英镑，从英国数据公布后触及的低位0.86185英镑反弹。
有关英国可能暗示将至少在2015年底/2016年前保持利率在低位的预期令短期利率受压。
但部分分析师警告称，英国央行对经济前景的看法可能较市场预期乐观。FOREX.com的研究部董事Kathleen Brooks表示，近期英国数据不断改善，可能使英国央行在“发布前瞻性指引方面更趋保守。”
她说，这可能使英镑在短期内升向1.55美元，而兑欧元可能跌至0.86英镑之下。
英国国家经济社会研究院(NIESR)预计，截至7月的三个月英国经济成长0.7%，为截至去年9月的三个月以来最高。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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