欧洲汇市：英镑升至七周高位，受助于英国央行前瞻指引的不确定性

* 英镑兑走软的美元触及七周高位

* 英镑延续在英国央行通胀报告公布后的涨势

* 下周失业数据可能是影响英镑走势的关键因素

路透伦敦8月8日 - 英镑兑走弱的美元周四触及七周高位，上日英国央行发布的通胀报告，为如果经济增长大幅提速，央行可能较之前的预期提前升息开启大门。

英镑兑美元 升0.5%，报1.5564美元，此为6月19日来最高，交易商说在升穿200日移动均线切入位1.5537美元及据报在1.5550美元的期权障碍后，英镑扩大涨幅。

美元全线下跌，因近期的经济数据良莠不齐，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者的言论使美联储将何时开始缩减购债的不确定性增强。

英镑扩大周三录得的涨幅。周三英国央行公布前瞻指引，称计划维持利率在纪录低点直到失业率跌至7%或以下，英央行称这大概要需要三年之久。 不过，近期一系列英国经济数据显示英国复苏步伐增强，而且企业可能在未来几个月增加招聘。

投资人关注不断改善的英国经济将可能推高通胀，此前英国央行在前瞻指引中提到“三个失效条件”，将容许英国央行在某些情况下升息，其中一项条件就是一旦英国央行预期未来18-24个月通胀上升至2.5%或以上，央行将升息。

“这些失效条件使前瞻性指引变得不够明确，”摩根大通私人银行全球汇市策略师Sara Yates说。

一些分析师称下周三公布的英国就业数据可能倍受关注，因英国央行将升息和失业率挂钩。

下周二英国将公布7月通胀数据。

欧元兑英镑 跌0.1%，报0.8598英镑，接近周三触及的一个月低位0.85785英镑。 (完)

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