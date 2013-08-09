欧洲汇市：英镑兑美元走软，但本周有望录得6月初来最大周度涨幅

* 英镑兑美元在七周高位附近交投

* 市场预期英国数据将改善，支撑英镑

* 市场关注下周的英国就业和通胀数据以及英国央行会议记录

路透伦敦8月9日 - 英镑兑美元周五走软，但本周有望录得6月初以来最大周度涨幅，因市场预期英国经济数据将会改善。

尽管英镑兑美元 回落0.1%，报1.5525美元，但仍接近周四触及的6月19日以来最高1.5574美元。交易商称，下一阻力位在5月1日触及的高位1.5607美元。

欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8602英镑，接近周三触及的一个月低位0.85785英镑。

周五稍早公布的数据显示，英国贸易赤字大幅收窄，给英镑一定的支撑，因这是近期出炉的一系列强劲数据中的最新一个。

分析师称，由于英国央行在周三发布的政策指引中将失业率与货币政策前景挂钩，下周公布的英国就业报告将受到更为密切地关注。

投资者对经济复苏可能推高通胀这一点非常关注。英国央行在其政策指引中加入了三条指引失效条件，其中之一是，如果未来18-24个月通胀处于或高于2.5%，央行将会升息。

英国央行将在下周二公布7月通胀数据。6月英国通胀为2.9%，远高于央行设定的2%的目标。

策略师还指出，下周公布的英国央行会议记录对英镑走势至关重要，因市场希望看到发布政策指引是央行决策者的一致决定。