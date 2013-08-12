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市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 17:53 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，受关于英国央行收紧政策的不确定性影响

英国央行总裁卡尼此前承诺维持货币政策宽松状态，直到失业率从当前的7.8%降至7%，他称这可能需要三年时间。此番言论后，英国经济数据可能会成为推动英镑走势的主要因素。

欧元兑英镑 跌0.1%至0.85935英镑，继上周下跌近1%后进一步回落。若跌破0.8582英镑，欧元或下探一个月低点。

英镑兑美元 小跌至1.5475美元。上周四英镑兑美元曾触及1.5574美元的6月19日来最高位，而此前一天英国央行公布了前瞻性指导。

“数据好转可能让英镑有更多一些上升空间，英国央行的事件风险已经过去，”BMO Capital Markets汇率策略欧洲区主管Stephen Gallo说。

他还表示，如果本周的通胀增速快于预期，就表明欧元区与英国之间的物价压力走势进一步分化，可能会成为一个抛售欧元/英镑的良机。

英国将于周二公布7月通胀数据。

分析师也表示，将仔细审读本周三将公布的英国央行8月会议记录，寻找央行内部是否一致同意采用前瞻性指导的线索。(完)

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